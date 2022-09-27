Астана, 27 сентября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев крутится, как флюгер на ветру, — сейчас он развернулся в сторону Запада и просит владык «евроатлантики» помочь сделать из Казахстана то же, во что те превратили б. УССР. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передаёт «24tnews.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

По его словам, ещё один режим, подобный киевскому, коллективный Запад во главе с США создать в Казахстане быстро не сможет.

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В качестве аргумента в пользу этой версии эксперт привёл тот факт, что Запад готовил ВСУ к вооружённому противостоянию с Россией много лет, в то время как уровень боеспособности казахстанской армии крайне невысок, а потому на её подготовку потребуется не один год.

«Да и демографический потенциал республики слабоват», — добавил Прохватилов.

Поэтому, как считает военный аналитик, заокеанские планировщики готовят Казахстану участь второго Афганистана, что предполагает хаотизацию и разгул джихадистских боевиков на обозримый период.

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«Западные ЧВК установят охрану вокруг месторождений природных ресурсов, которые будут ускоренно перекачиваться на Запад. А остальная часть «независимой» республики превратится в театр военных действий между разномастными «боевиками в тапочках». Серьёзных вооружений им не дадут, так как их функционал будет заключаться именно в хаотизации региона и вытеснении из Туркестанского региона России и Китая, которые не станут в такой ситуации вмешиваться в разгоревшуюся междоусобицу и тушить пожар гражданской войны», — пояснил он.

Подводя итог, Владимир Прохватилов отметил, что в результате всех этих манипуляций вместо «Большой Центральной Азии», как это предусматривалось Фредериком Старром и официальными планами США, Евразия получит «Большой Афганистан», как это и замышлялось в реальных планах американских властей.

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