Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти считает, что существуют четыре причины для возникновения конфликта с Сербией. Об этом Курти заявил 27 сентября в интервью швейцарскому изданию Die Republik.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Альбин Курти

По словам Курти, одна из этих причин — нежелание Белграда признать независимость Косово.

Также в качестве причины возможного конфликта Курти привел то, что Сербия блокирует вступление Косово в международные организации и финансирует «параллельные структуры» власти на севере края, где проживает сербское большинство.

«Косово — это демократия, Сербия — нет. Это третий момент, который меня беспокоит. Любая территория, которая граничит с автократией, находится в опасности. Четвертое: официальный Белград поддерживает близкие связи с деспотическим президентом РоссииПутиным. Александр Вучич встречался с Путиным почти 20 раз за десять лет, последняя встреча состоялась 25 ноября 2021 года в Сочи, за три месяца до начала конфликта (в б. УССР — ИА REGNUM)», — рассказал Курти швейцарскому изданию.

Напомним, что ранее Курти сказал, что было бы «несерьезно» полностью исключать возможность возникновения нового конфликта с Сербией.