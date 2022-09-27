Вашингтон, , 19:18 — REGNUM В США консервативная группа Pacific Legal Foundation подала федеральный иск против министерства образования с целью не дать президенту Джо Байдену списать часть студенческих кредитов, сообщает 27 сентября Reuters.

Джозеф Байден

Иск был подан в окружной суд США в штате Индиана спустя день после того, как бюджетное управление Конгресса США заявило, что план Байдена по списанию части студенческих кредитов обойдется американским налогоплательщикам в $400 миллиардов.

Напомним, 24 августа Джо Байден объявил, что правительство США спишет часть студенческих кредитов многим выпускникам колледжей, обремененным долгами. Многие осудили данный шаг опасаясь того, что он может подстегнуть инфляцию.

Экономисты отмечают, что списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть использованы для покупки жилья, что может подорвать усилия государства в борьбе с инфляцией.

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