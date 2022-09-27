Дамаск, 27 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции подвергли артиллерийскому обстрелу один из районов сирийской провинции Хасеке, сообщает 27 сентября агентство SANA.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

Обстрелу подвергся район Абу-Расейн на севере провинции. По данным агентства, в результате обстрела погибли два человека, ещё восемь человек ранены, среди них есть женщины и дети.

Напомним, ранее на северо-востоке Сирии активизировались турецкие БПЛА, которые наносят удары по курдским вооруженным формированиям. Кроме того, местные СМИ сообщают о гибели мирных жителей.