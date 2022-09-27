Рига, 27 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум.

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Со следующего учебного 2023/2024 года школьники Латвии должны будут сдавать государственный экзамен по естественным наукам на общем уровне или по физике, химии или биологии хотя бы на оптимальном уровне. Об этом сообщили в министерстве образования страны.

Отмечается, что целью госэкзамена является оценка успеваемости учащихся по предмету на оптимальном и высшем уровне, выявление и оценка степени достижения запланированных результатов. Первоначально со следующего учебного года проверочная работа будет проводиться в форме мониторинга, а с 2025/2026 учебного года — уже в форме централизованных экзаменов.

Поправка в программу обучения также предусматривает дополнительно добавить еще одну государственную проверочную работу по физике, химии или биологии.

Норма будет распространяться на обучающихся по программе общего среднего образования, за исключением обучающихся по программе среднего профессионального образования и профессионального образования.

В Латвии три обязательных государственных экзамена — по иностранному (в основном, английскому) языку, по латышскому языку и по математике. Экзамены по естественным наукам были обязательными в Латвии в советский период.