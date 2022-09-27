Лондон, 27 сентября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о травматичных отношениях с отцом в детстве. Об этом пишет издание Daily Mail.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Мэйси Уильмс в роли Арьи Старк

«В детстве, до восьми лет, у меня были травматичные отношения с отцом. Не хочу слишком углубляться в это, потому что это касается моих братьев, сестер и всей моей семьи», — призналась актриса. Уильямс также отметила, что в том же возрасте прекратила общаться с отцом, однако подобный опыт отношений всё равно негативно повлиял на её детство.

Напомним, актёрский дебют Мэйси Уильямс состоялся в 2011 году, когда она снялась в «Игре престолов». Впоследствии участие в проекте принесло артистке две номинации на премию «Эмми» и семь номинаций на Премию Гильдии киноактёров США.