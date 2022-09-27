Златоуст, Челябинская область, 27 сентября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области многоквартирный дом разрушается, но жильцам не удаётся добиться ремонта. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным Рен ТВ, здание построили в 1934 году. Теперь крыша течет, а штукатурка отваливается. Также граждане жалуются на сырость в квартирах и боятся обрушения дома. Они добиваются признания его аварийным, но пока без особого успеха.

Впрочем, замглавы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Вячеслав Бобылев заявил журналистам, что комиссия оценила состояние конструкции и пришла к выводу, что угрозы людям нет. Опасные участки коммунальщики огородили сигнальной лентой.

В пресс-службе областного управления СКР сообщили журналистам, что информация в СМИ заинтересовала следователей. Проводится доследственная проверка.