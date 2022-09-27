Будапешт, , 19:12 — REGNUM Безответственным и оскорбительным является нежелание руководства ЕС принимать меры в связи с тяжёлым энергетическим положением, заявил 27 сентября венгерский премьер-министр Викрор Орбан.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей европейцам счета за электроэнергию «отсылать президенту России Владимиру Путину», глава правительства Венгрии указал на рост числа «разгневанных людей» в Европе.

Он подчеркнул, что бюрократы в ЕС безответственно пренебрегают «судьбами целых национальных экономик и миллионов людей».

«А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, — обидно и оскорбительно, — сказал Орбан. — Неудивительно, что обозлённые и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции».

Глава правительства Венгрии также сообщил, что в республике начаты национальные консультации, целью которых является изучение мнения граждан об антироссийских санкциях ЕС.

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