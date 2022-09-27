Будапешт, 27 сентября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Безответственным и оскорбительным является нежелание руководства ЕС принимать меры в связи с тяжёлым энергетическим положением, заявил 27 сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Комментируя заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей европейцам счета за электроэнергию «отсылать президенту России Владимиру Путину», глава правительства Венгрии указал на рост числа «разгневанных людей» в Европе.

Он подчеркнул, что бюрократы в ЕС безответственно пренебрегают «судьбами целых национальных экономик и миллионов людей».

«А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, — обидно и оскорбительно, — сказал Орбан. — Неудивительно, что обозлённые и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции».

Глава правительства Венгрии также сообщил, что в республике начаты национальные консультации, целью которых является изучение мнения граждан об антироссийских санкциях ЕС.

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