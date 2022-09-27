Краснодар, 27 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Более 15 млн тонн зерновых, зернобобовых культур и риса планируют собрать аграрии Краснодарского края в 2022 году. Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал президенту России Владимиру Путину во время селекторного совещания 27 сентября.

Dsh.krasnodar.ru Сбор урожая

«Рекордные 13,5 млн тонн зерновых собрали наши аграрии. Из них более 10 млн тонн — пшеница. Причём практически весь урожай — это высокопродовольственное зерно третьего и четвертого класса. В штатном режиме идёт уборка кукурузы на зерно и риса. Завершают сбор сахарной свёклы, подсолнечника, сои. Общий урожай зерновых, зернобобовых и риса по прогнозам составит более 15 млн тонн», — уточнил губернатор Краснодарского края.

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