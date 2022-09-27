Скопье, 27 сентября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства, лесоводства и вод Северной Македонии Люпчо Николовски 27 сентября заявил, что производители молочной продукции получат дополнительные 140 млн динаров субсидий из интервенционного фонда.

Коровы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqeedoni, выплаты рассчитываются исходя из объема произведенного молока в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Ранее Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовало материал о бедственном положении македонских фермеров, сохраняющемся, несмотря на стремительный рост цен на молочную продукцию. Малые хозяйства производят две трети молочной продукции в стране.