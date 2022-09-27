Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Пользователи iPhone недовольны обновлённой версией операционной системы iOS 16. Об этом 27 сентября сообщает Digital Information World, ссылаясь на результаты опроса компанией 9to5Mac.

IPhone Kārlis Dambrāns

Как отмечает издание, основной претензией владельцев iPhone стал повышенный расход заряда аккумулятора. Согласно полученным данным, более 50% пользователей утверждают, что их время работы телефона от аккумулятора уменьшилось после установки ОС. В компании Apple пока не давали ответ на «сотни жалоб».

ИА REGNUM напоминает, что шестнадцатая версия мобильной операционной системы iOS вышла 14 сентября 2022 года. Однако сразу после этого пользователи заметили проблемы в работе их смартфонов — мерцание дисплея, «потрескивание» камеры и многое другое.

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