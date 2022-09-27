Таллин, 27 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум.

Евро

Правительство Эстонии во вторник, 27 сентября, одобрило подготовленные министерством финансов законодательные поправки, согласно которым не облагаемый налогом доход физических лиц будет увеличен. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Уточняется, что, согласно поправкам, такой необлагаемый налог повысится с 6 000 евро до 7 848 евро в год или с 500 евро до 654 евро в месяц. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

Расчет не облагаемого налогом дохода основан на доходах за календарный год, и люди, зарабатывающие до 14 400 евро в год, могут вычесть из своего облагаемого налогом дохода 7 848 евро.

Согласно подсчетам министерства финансов Эстонии, выгоду от этого изменения получат около 368 000 человек, или 56% людей трудоспособного возраста. Больше всего — около 370 евро в год — от повышения порога минимального не облагаемого налогом дохода выиграют люди, зарабатывающие от 654 до 1 200 евро в месяц.