Лондон, 27 сентября 2022, 18:50 — REGNUM Картина «Наполеон» режиссёра Ридли Скотта выйдет не ранее 2023 года. Об этом сообщает портал IndieWire.
Изначально предполагалось, что лента выйдет в декабре 2022 года, однако из-за продолжительного постпроизводства премьеру перенесли. Отмечается, что новая дата выхода будет объявлена в ближайшее время.
Напомним, «Наполеон» расскажет о восхождении Наполеона Бонапарта к власти, а также о его взаимоотношениях с супругой Жозефиной Богарне. Главные роли в фильме исполнят Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.
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