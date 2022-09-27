Лондон, 27 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Картина «Наполеон» режиссёра Ридли Скотта выйдет не ранее 2023 года. Об этом сообщает портал IndieWire.

Цитата из к/ф «Братья Систерс». реж Жак Одиар. 2018. Франция, Испания, Румыния, Бельгия, США Хоакин Феникс в вестерне «Братья Систерс»

Изначально предполагалось, что лента выйдет в декабре 2022 года, однако из-за продолжительного постпроизводства премьеру перенесли. Отмечается, что новая дата выхода будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, «Наполеон» расскажет о восхождении Наполеона Бонапарта к власти, а также о его взаимоотношениях с супругой Жозефиной Богарне. Главные роли в фильме исполнят Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.