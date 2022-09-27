27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили первые результаты референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Артур Савин, , 19:23 — REGNUM Первые результаты референдумов о воссоединении с Россией, которые проходили в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент известно, что в ДНР после подсчёта 16% голосов 98,05% граждан выразили желание воссоединиться с Россией. В ЛНР подсчитали 14% голосов, среди которых 97,79% также сделали свой выбор в пользу РФ. Херсонская область тоже показала крайне высокий результат — после подсчёта 12% голосов 97,47% жителей выступают за возвращение в состав России. В Запорожской области успели подсчитать 18% голосов, согласно которым 87,19% жителей выступили за воссоединение с нашей страной.

«Ого! Это невероятные результаты! Люди хотят в Россию!» — написал Максим С.

«Мы с вами наблюдаем историческое событие! Ведь эти люди вернутся домой! Самое главное, что они сами этого захотели!» — отметила Елена З.

Многие пользователи считают, что столь высокие результаты прямо указывают на то, что Россия не воспринимается широкими слоями населения освобождённых территорий в качестве агрессора. Наоборот, выходит, что люди считают Россию освободительницей и хотят стать её полноправными гражданами.

«Хороший результат! Впрочем, после восьмилетнего нацистского геноцида иного и не ожидалось», — написал Артём Л.

Некоторые комментаторы отметили, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях бывш. УССР были проведены по высшему разряду и теперь, после объявления финальных результатов, России предстоит провести непростой процесс по воссоединению с этими землями и с нашими людьми, проживающими на них.

«Хорошо, что жители успешно проголосовали. Осталось дело за малым — нужно подвести всё к тому, чтобы интеграция республик в Россию произошла как можно быстрее», — пишет Александр Б.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Донбасс мечтал о воссоединении с Россией долгие восемь лет, принеся в жертву этой цели большое количество граждан свободных от нацизма республик.

«Наконец-то этот страшный и великий одновременно период истории жителей Донбасса подходит к концу. Они пролили так много крови во имя свободы от нацистов! Россия должна их вознаградить за все эти годы мучительного выстаивания», — считает Юлия Н.

Ряд пользователей указывает на то, что участники референдума больше заслуживают права называться гражданами России, нежели те, кто дал дёру после объявления о частичной мобилизации.

«Одни голосуют за вхождение в состав России, другие бегут за границу. Наша страна самоочищается и принимает теперь только огранённые алмазы. Жители Донбасса — это наши родные люди, которые кровью своей доказали свою любовь к нашей Родине», — поделился своим мнением Алексей Х.

«На смену нескольким тысячам людей, не любящим свою Родину и сбежавшим в Казахстан или Грузию, пришли шесть миллионов, уже много лет мечтающих жить в России!» — указывает пользователь Public Enemy.

Нашлись и те, кто уверен, что вскоре Россия освободит всю бывшую УССР и снимет с наших людей, проживающих там, оковы нацистского режима.

«Если спросить киевлян, они тоже за Россию проголосуют. Но пока бандеровцы запугивают простых людей, поддержку РФ не найдёт на оккупированных нацистами территориях. Правда, это не навечно. Скоро всё изменится», — уверена Элеонора Б.

Напомним, 27 сентября стали известны первые результаты референдумов о воссоединении с Россией, которые проходили в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях.