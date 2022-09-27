Таллин, 27 сентября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. С начала СВО на территории б. УССР некоторых пассажиров и посетителей столичного Балтийского железнодорожного вокзала начали раздражать русскоязычные голосовые объявления и анонсы. Об этом сообщило в своем репортаже гостелевидение страны ETV.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Исторически, еще с советских времен, объявления на Балтийском вокзале делают на двух языках, чтобы пассажиры успели на правильную электричку или поезд.

Гостелевидение привело в качестве критического примера мнение пассажирки Элеэн Линдмаа: «Я просто не понимаю, почему я, родившаяся в свободной Эстонии, должна каждый день слушать русскую речь. Мне это совершенно непонятно. Я считаю это совершенно ненужным, чрезмерным, непонятным».

По ее мнению, в крупнейшем транспортном узле столицы Эстонии вместо русского могла бы звучать английская речь, чтобы и туристам было проще ориентироваться.

По словам главы фирмы GoWire, которой принадлежит система оповещения, Вейко Синимяэ, особенно активно жалобы начали поступать с конца февраля 2022 и временами были довольно воинственными: «Были угрозы собраться по периметру с плакатами, но нам удалось дать разумные ответы».

По его словам, сейчас обсуждается практический вариант перехода на английский язык объявлений на Балтийском вокзале. Нынешнее техническое решение не позволяет заменить русскоязычные объявления англоязычными, но уведомления на русском языке, по словам Синимяэ, можно просто отключить.

Численность русского населения Эстонии по данным 2021 года — 315 252 человек (24% населения Эстонии), однако русский язык своим домашних языком общения в Эстонии, по данным последней переписи, назвали более 30% населения. Половина русского населения Эстонии проживает на северо-востоке Эстонии, куда ежедневно осуществляются поездки электричек с Балтийского вокзала.

С массовым приездом в страну беженцев из б. УССР роль русского языка в межнациональном общении еще более выросла.