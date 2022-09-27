Тюмень, , 18:48 — REGNUM Глава Тюменской области Александр Моор проинспектировал обеспечение мобилизованных земляков сотовой связью, зарплатными картами и горячим питанием в сборном пункте. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Тюменские мобилизованные на сборном пункте Информационный центр правительства Тюменской области

«Пообщался с мобилизованными земляками в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь. Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи. Впереди у мобилизованных боевое слаживание. Предстоит обновить навыки стрельбы, пройдут занятия по тактике боя», — сообщил тюменский губернатор

Мобилизованные тюменцы общаются с главой региона Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор отметил, что настрой у земляков хороший, боевой.

«Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем», — отметил глава Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области из нескольких десятков человек подлежащих частичной мобилизации из Викуловского и Сорокинского районов уже сформировали два отряда для отправки в сборный пункт.

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