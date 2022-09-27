Таллин, 27 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. С территории государственных ведомств и предприятий в Ида-Вируском уезде (северо-восточная Эстония) уберут восемь советских памятников. Об этом сообщила Госканцелярия страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Рекомендацию удалить эти памятники из публичного пространства дала рабочая подгруппа по оценке памятников при правительстве страны. Демонтаж будет проведен до конца сентября 2022 года, в самые сжатые сроки учреждения осуществят его самостоятельно.

Согласно сообщению, памятные знаки или исторические памятники, которые будут демонтированы, находятся на территории государственных предприятий, расположенных в регионе, — ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee), Транспортного департамента, Центра управления государственным лесом (RMK) и Земельного департамента в волости Йыхви, а также городах Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.

Процесс оценки в рабочей подгруппе в настоящее время проходят еще десять памятных знаков или исторических памятников, находящихся в государственной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Ида-Вирумаа — «самый русский регион» по населению Эстонии, граничащий с Россией. Местное население в большинстве своем выступает категорически против демонтажа советских военных памятников.

Правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение об удалении военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы. Центральный монумент региона — танк Т-34 был принудительно демонтирован и отправлен в Эстонский военный музей под Таллином, несмотря на массовые протесты местных жителей.

Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения. МИД России осудил действия официального Таллина, власти страны проигнорировали заявление МИД России.