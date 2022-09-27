Скопье, , 18:49 — REGNUM МИД Северной Македонии 27 сентября призвал граждан страны выехать из России и отказаться от путешествий в страну.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, македонское внешнеполитическое ведомство впервые заявило об этом 28 февраля 2022 года.

Напомним, с 2020 года Северная Македония является страной — членом НАТО. После начала специальной военной операции России на территории б. УССР страна ввела санкции против РФ и осуществляла символические поставки оружия Киеву.

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