Скопье, 27 сентября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. МИД Северной Македонии 27 сентября призвал граждан страны выехать из России и отказаться от путешествий в страну.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, македонское внешнеполитическое ведомство впервые заявило об этом 28 февраля 2022 года.

Напомним, с 2020 года Северная Македония является страной — членом НАТО. После начала специальной военной операции России на территории б. УССР страна ввела санкции против РФ и осуществляла символические поставки оружия Киеву.