Пекин, , 18:39 — REGNUM На крупнейшей VOD-платформе Китая Mango TV состоялась премьера российского анимационного сериала «Лунтик». Об этом 27 сентября сообщает InterMedia.

Лунтик Цитата из официального видеоблога мультсериала

Мультсериал также стал доступен на сервисах Xiaomi, Henan и Ningxia. «Наш мультфильм уже выходил на китайском государственном телевидении и, поскольку Китай для нас является одним из важнейших стратегических партнеров, мы рады, что наше успешное сотрудничество продолжается», — рассказали в студии «Мельница», занимающейся производством «Лунтика».

Добавим, что премьера мультфильма на других цифровых китайских VOD-платформах запланирована на октябрь 2022 года. Всего будет показано 500 серий.

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