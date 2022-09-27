Пекин, 27 сентября 2022, 18:39 — REGNUM На крупнейшей VOD-платформе Китая Mango TV состоялась премьера российского анимационного сериала «Лунтик». Об этом 27 сентября сообщает InterMedia.

Лунтик
Лунтик
Цитата из официального видеоблога мультсериала

Мультсериал также стал доступен на сервисах Xiaomi, Henan и Ningxia. «Наш мультфильм уже выходил на китайском государственном телевидении и, поскольку Китай для нас является одним из важнейших стратегических партнеров, мы рады, что наше успешное сотрудничество продолжается», — рассказали в студии «Мельница», занимающейся производством «Лунтика».

Добавим, что премьера мультфильма на других цифровых китайских VOD-платформах запланирована на октябрь 2022 года. Всего будет показано 500 серий.

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