Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена выделит $2,8 миллиарда на нужды сельскохозяйственного сектора страны, стремясь сделать его более устойчивым, сообщает 27 сентября The Hill.

Джо Байден

Средства будут выделены министерством сельского хозяйства США в рамках пилотной программы Partnerships for Climate-Smart Commodities («Сотрудничество для создания климатоустойчивых предприятий») и будут распределены между сельскохозяйственными проектами, занимающимися внедрением «климатически умных» методов ведения сельского хозяйства.

Напомним, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит к «климатически умному» сельскому хозяйству такие методы, которые «делают агропродовольственные системы экологически чистыми и устойчивыми к изменению климата».