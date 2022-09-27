Вашингтон, 27 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Netflix раскрыл дату премьеры сериала-приквела «Ведьмака» под названием «Ведьмак: Происхождение». Об этом пишет портал Digital Spy.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Так, выход проекта состоится 25 декабря 2022 года. Отмечается, что шоу получит четыре серии вместо шести заявленных ранее эпизодов.

Напомним, действие «Ведьмака: Происхождение» развернётся за 1200 лет до событий оригинального сериала. Главные роли в проекте исполнят Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги»), София Браун («Марчелла») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»), а в качестве шоураннера выступит Деклан Де Барра.