Киев, , 18:35 — REGNUM Киев принял решение о прекращении действия соглашения с Сирией о воздушном сообщении. Об этом сообщил 27 сентября представитель киевских властей Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, соглашение действовало с апреля 1993 года.

«Прекращено действие соглашения между [киевскими властями] и правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении, заключенного 2 апреля 1993 года в Киеве», — написал Мельничук.

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