Киев, 27 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Киев принял решение о прекращении действия соглашения с Сирией о воздушном сообщении. Об этом сообщил 27 сентября представитель киевских властей Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Напомним, соглашение действовало с апреля 1993 года.

«Прекращено действие соглашения между [киевскими властями] и правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении, заключенного 2 апреля 1993 года в Киеве», — написал Мельничук.