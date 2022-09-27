Брюссель, 27 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Россия демонстрирует своё пренебрежение к Западу в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия «изолирована», написал 27 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Рассказывая о своём участии в ежегодной неделе высокого уровня ГА ООН и в заседании СБ ООН по ситуации на территории б. УССР, Боррель заявил, что Россия «оказалась изолированной», как никогда.

Называя своё выступление перед СБ ООН «самым важным моментом» его недели в Нью-Йорке, Боррель пишет, что «изложил точку зрения ЕС о незаконном характере российской агрессии, о моральном и политическом поражении», которое Россия якобы уже понесла, об отказе Запада признать референдумы, «организованные российскими оккупационными властями».

По его словам, «морально и политически Россия уже проиграла войну и всё больше проигрывает её и на поле боя», но, «к сожалению, президент [Владимир] Путин продолжает свой опасный путь эскалации», пытаясь запугать Киев «и все страны, которые поддерживают» б. УССР.

Затем в своём импровизированном отчёте Боррель обвинил российских военных — участников спецоперации в тяжких преступлениях, ссылаясь при этом на данные Зеленского. В таком духе шло заседание.

Сергей Лавров, — только вошёл в комнату». Жозеп Боррель «Во время этой встречи человек, который больше всего должен был слушать других министров иностранных дел — российский министр, — только вошёл в комнату».

Несмотря на то, что Россия является постоянным членом СБ ООН, позиция министра иностранных дел РФ в Нью-Йорке «подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу, многосторонним институтам и международному порядку, основанному на правилах», возмущается Боррель.

Глава европейской дипломатии затем подкрепил свои обвинения тем «фактом», что Путин якобы решил «обострить конфликт в середине Недели высокого уровня» ООН своим заявлением по референдумам и по частичной мобилизации.

При этом представитель Киева Кулеба, если верить Боррелю, «с достоинством напомнил о страданиях народа, вызванных российской агрессией». Никто не поддержал Россию, кроме Белоруссии, заявил дипломат, ссылаясь на высказывания Китая, Индии и особенно подробно — Ганы.

Завершая свой опус, Боррель заявил, что «изоляция России в международном сообществе в последние несколько недель стала более заметной» и что он понял: «ЕС необходимо взаимодействовать с остальным миром» в том числе ради помощи «странам Глобального Юга», страдающим от продовольственного и энергетического кризиса.