Вашингтон, , 19:05 — REGNUM В США государственные служащие начали опасаться увольнения после того, как в 2021 году они забили тревогу из-за неподобающего обращения с детьми-мигрантами в центре для нелегалов в Техасе, сообщает 27 сентября Reuters со ссылкой на доклад, опубликованный службой здравоохранения и социального обеспечения США (HHS).

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

В 2021 году на фоне миграционного кризиса приграничные штаты США столкнулись с беспрецедентным количеством нелегалов, среди которых было множество несовершеннолетних детей. В рамках законодательства США детей нельзя выслать из страны, в связи с чем их отправляли в специально созданные центры.

При этом вскоре появилась информация о том, что детей содержат в нечеловеческих условиях — они спали на полу в тесноте, а некоторые из них сообщали о домогательствах со стороны персонала.

Спустя год два государственных служащих США рассказали, что в свое время они подверглись репрессиям из-за того, что попытались привлечь к проблеме внимание, говорится в докладе.

По мнению генерального инспектора HHS, подобные притеснения, включая понижение в должности и отстранение от работы, привели к «эффектному запугиванию сотрудников, которых заставили скрывать любое недовольство или сообщения о правонарушениях». В результате у СМИ резко сократилось количество осведомителей и проблемы на границе США не получили должной огласки.