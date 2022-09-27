Урай, Югра, 27 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В городе Урае (Югра) на сборный пункт 27 сентября отправились местные жители, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Урая Проводы мобилизованных в Урае

Сотрудницы киноконцертного комплекса «Юность Шаима» провожали земляков песнями советских лет и танцами. Их примеру последовали провожающие.

«Сила России — в сплочённости народа, к каким бы мы конфессиям ни относились. Сегодня решается судьба нашей страны, судьба каждого из нас. Мы молимся, чтобы все наши ребята вернулись живыми, здоровыми и невредимыми», — отметил имам-хатиб Абдульхалим хазрат, провожая мобилизованных из Урая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации в армию. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт.