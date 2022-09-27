Приштина, Сербия, 27 сентября 2022, 18:33 — REGNUM На площади Братьев Милич в Косовской Митровице 27 сентября прошла масштабная демонстрация сербского населения, в ходе которой на жилом многоквартирном здании напротив Ибарского моста был вывешен огромный флаг Сербии, который теперь останется там навсегда.
Город Митровица разделен на две части, в южной проживают албанцы, и в их восприятии огромный флаг Сербии над разделяющим город Ибарским мостом — знак угрозы и провокация.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, площадь Братьев Милич названа в честь трех братьев, Срджана, Горана и Бобана, двое из которых, близнецы Срджан и Бобан, погибли в период бомбардировок Югославии НАТО, а Горан, старший, умер от сердечного приступа через год.
Глава параллельной албанским властям муниципальной структуры в Митровице Александр Спирич в ходе демонстрации пообещал, что, пока в Митроице будет жить хотя бы один серб, национальных героев будут помнить.
В демонстрации также принял министр по делам меньшинств и возвращения из рядов политической организации косовских сербов в Косово «Сербский список» Горан Ракич.
Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «До поры до времени» — Сербия не признает референдумы в б. УССР