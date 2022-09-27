Приштина, Сербия, , 18:33 — REGNUM На площади Братьев Милич в Косовской Митровице 27 сентября прошла масштабная демонстрация сербского населения, в ходе которой на жилом многоквартирном здании напротив Ибарского моста был вывешен огромный флаг Сербии, который теперь останется там навсегда.

Ибарский мост (сс) AgronBeqiri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, площадь Братьев Милич названа в честь трех братьев, Срджана, Горана и Бобана, двое из которых, близнецы Срджан и Бобан, погибли в период бомбардировок Югославии НАТО, а Горан, старший, умер от сердечного приступа через год.

Глава параллельной албанским властям муниципальной структуры в Митровице Александр Спирич в ходе демонстрации пообещал, что, пока в Митроице будет жить хотя бы один серб, национальных героев будут помнить.

В демонстрации также принял министр по делам меньшинств и возвращения из рядов политической организации косовских сербов в Косово «Сербский список» Горан Ракич.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «До поры до времени» — Сербия не признает референдумы в б. УССР