Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. На площади Братьев Милич в Косовской Митровице 27 сентября прошла масштабная демонстрация сербского населения, в ходе которой на жилом многоквартирном здании напротив Ибарского моста был вывешен огромный флаг Сербии, который теперь останется там навсегда.

(сс) AgronBeqiri
Ибарский мост

Город Митровица разделен на две части, в южной проживают албанцы, и в их восприятии огромный флаг Сербии над разделяющим город Ибарским мостом — знак угрозы и провокация.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, площадь Братьев Милич названа в честь трех братьев, Срджана, Горана и Бобана, двое из которых, близнецы Срджан и Бобан, погибли в период бомбардировок Югославии НАТО, а Горан, старший, умер от сердечного приступа через год.

Глава параллельной албанским властям муниципальной структуры в Митровице Александр Спирич в ходе демонстрации пообещал, что, пока в Митроице будет жить хотя бы один серб, национальных героев будут помнить.

Opština Kosovska Mitrovica
Гигантский флаг на площади Братьев Милич в Косовской Митровице — символ сербского сопротивления. 27 сентября 2022

В демонстрации также принял министр по делам меньшинств и возвращения из рядов политической организации косовских сербов в Косово «Сербский список» Горан Ракич.