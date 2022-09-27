Москва, 27 сентября 2022, 18:13 — REGNUM Синоптики ожидают, что предстоящая зима на территории России будет соответствовать климатической норме и окажется холоднее предыдущей. Об этом 27 сентября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Николай Осенев. Москва. Зима. 1967
Николай Осенев. Москва. Зима. 1967

«Нынешняя зима будет соответствовать своему климатическому значению и будет несколько холоднее прошлогодней зимы», — сказал он.

Специалист также отметил, что раннего наступления весны в 2023 году не прогнозируется. По расчётам синоптиков, февраль на всей территории России будет снежным и близким к климатической норме, март в европейской части страны также будет похож на «типично зимний месяц».