Москва, , 18:13 — REGNUM Синоптики ожидают, что предстоящая зима на территории России будет соответствовать климатической норме и окажется холоднее предыдущей. Об этом 27 сентября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Николай Осенев. Москва. Зима. 1967

«Нынешняя зима будет соответствовать своему климатическому значению и будет несколько холоднее прошлогодней зимы», — сказал он.

Специалист также отметил, что раннего наступления весны в 2023 году не прогнозируется. По расчётам синоптиков, февраль на всей территории России будет снежным и близким к климатической норме, март в европейской части страны также будет похож на «типично зимний месяц».