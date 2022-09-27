Лиссабон, , 18:12 — REGNUM 27 сентября в Браге на стадионе «Брага Мунисипал» национальная сборная Португалии в матче последнего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

На данный момент сборная Португалии с тремя победами и десятью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная Испании, набрав восемь очков, располагается позицией ниже.