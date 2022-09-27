Валуйский район, Белгородская область, 27 сентября 2022, 18:30 — REGNUM Иностранца, находящего в федеральном розыске за организацию незаконной миграции, задержали на госгранице под Белгородом, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Гражданина б. УССР задержали в пункте пропуска Логачёвка Валуйского района. Мужчина пытался незаконно въехать в РФ. Кроме того, иностранец являлся фигурантом уголовного дела по незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Валуйский районный суд отправил его на год в в исправительную колонию общего режима.
Приговор вступил в законную силу.