Валуйский район, Белгородская область, 27 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Иностранца, находящего в федеральном розыске за организацию незаконной миграции, задержали на госгранице под Белгородом, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Гражданина б. УССР задержали в пункте пропуска Логачёвка Валуйского района. Мужчина пытался незаконно въехать в РФ. Кроме того, иностранец являлся фигурантом уголовного дела по незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Валуйский районный суд отправил его на год в в исправительную колонию общего режима.

Приговор вступил в законную силу.