Москва, 27 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Актёр Тихон Жизневский стал отцом. Об этом сообщила его супруга, модель Ксения Жизневская, в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Видеоинтервью для Bubble Comics Тихон Жизневский

У пары родился сын. По словам модели, их первенец появился на свет ещё «пару месяцев назад».

ИА REGNUM напоминает, что популярность Тихону Жизневскому принесла главная роль в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», основанном на серии одноимённых комиксов российского издательства Bubble Comics. Актёр сыграл майора Игоря Грома.