Москва, , 18:15 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по боевой подготовке военнослужащих, призванных из запаса, сообщает 27 сентября пресс-служба российского военного ведомства.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

Министр обороны посетил полигоны Западного военного округа, на которых обучаются мобилизованные военнослужащие.

Уточняется, что Шойгу лично инспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Кроме того, министр обороны проверил условия размещения и обеспечение личного состава горячим питанием.

Напомним, по указу президента России с 21 сентября началась частичная мобилизация военнослужащих запаса. В ходе неё планируется призвать в Вооруженные силы РФ 300 тыс. человек.

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