Москва, 27 сентября 2022, 18:15 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по боевой подготовке военнослужащих, призванных из запаса, сообщает 27 сентября пресс-служба российского военного ведомства.

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Tvzvezda.ru

Министр обороны посетил полигоны Западного военного округа, на которых обучаются мобилизованные военнослужащие.

Уточняется, что Шойгу лично инспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Кроме того, министр обороны проверил условия размещения и обеспечение личного состава горячим питанием.

Напомним, по указу президента России с 21 сентября началась частичная мобилизация военнослужащих запаса. В ходе неё планируется призвать в Вооруженные силы РФ 300 тыс. человек.

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