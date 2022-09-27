Москва, 27 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по боевой подготовке военнослужащих, призванных из запаса, сообщает 27 сентября пресс-служба российского военного ведомства.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Министр обороны посетил полигоны Западного военного округа, на которых обучаются мобилизованные военнослужащие.

Уточняется, что Шойгу лично инспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Кроме того, министр обороны проверил условия размещения и обеспечение личного состава горячим питанием.

Напомним, по указу президента России с 21 сентября началась частичная мобилизация военнослужащих запаса. В ходе неё планируется призвать в Вооруженные силы РФ 300 тыс. человек.