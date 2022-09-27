Петрозаводск, , 18:45 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков встретился с мобилизованными на сборном пункте в Петрозаводске. Об этом глава региона сообщил 27 сентября на своей странице в социальной сети.

Артур Парфенчиков на сборном пункте в Петрозаводске Telegram-канал губернатора Республики Карелия Артура Парфенчикова

По словам губернатора, на сборном пункте — мужчины из разных районов республики. Часть из них отправилась в военкоматы добровольно, без получения повестки.

«Сегодня на сборном пункте в Петрозаводске напутствовал мобилизованных военнослужащих первого артиллерийского подразделения, — написал Артур Парфенчиков. — Настрой боевой. Обучение будут проходить на специализированном войсковом полигоне, под руководством преподавателей Артиллерийской академии».

Парфенчиков ответил на вопросы мобилизованных, а также добавил, что их семьи не оставят без поддержки.

Напомним, что в Карелии отменили ограничения на выезд военнообязанных граждан из региона. Ранее его ввели постановлением правительства Республики Карелия 22 сентября 2022 года.

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