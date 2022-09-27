Саратов, 27 сентября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Саратове 27 сентября в результате наезда легкового автомобиля на световую опору пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 16:20 (местное время) на улице Придорожная поселка Дубки Гагаринского района Саратова. Погибших в результате ДТП нет. Среди пострадавших — жители города Энгельса.

Семилетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен в детскую клиническую больницу. 58-летнего пострадавшего доставили в состоянии средней степени тяжести в первую городскую клиническую больницу Саратова. Еще один участник ДТП в возрасте 57 лет отказался от госпитализации.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратове вечером 19 сентября водитель, управляя общественным транспортом по маршруту №57, не справился с управлением и врезался в световую опору.

Читайте также: В Саратове число пострадавших в ДТП с маршруткой возросло до 18 человек

Читайте также: Жителя Саратовской области осудили за гибель в ДТП женщины и двух детей