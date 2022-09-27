Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Главного врача Городского клинико-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Санкт-Петербурга и его коллег, обвинённых в гибели пациентов после исследования с применением промышленного бария, отпустили из СИЗО и поместили под домашний арест, сообщили 27 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Рассматривая ходатайство следствия о продлении меры пресечения главному врачу ГКЦД Евгению Попову, заведующей отделом лучевой диагностики Елене Медведевой, заместителю главного врача по лечебной и экспертной работе Наталье Суровенко, заместителю главврача по медицинской части Александре Феофановой, Октябрьский районный суд Петербурга отметил, что согласно ч.1 ст.108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.

Несмотря на то, что следствие к настоящему моменту не установило все обстоятельства, подлежащие доказыванию, сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать в качестве единственного и достаточного основания для продления срока содержания обвиняемого под стражей. Кроме того, фигуранты дела находятся в СИЗО более полугода. Следователь же никаких иных оснований, свидетельствующих о невозможности применения в отношении них более мягкой меры пресечения, не привел.

«Судом также были учтены и иные данные о личности обвиняемых, в частности возраст, наличие гражданства РФ, постоянной регистрации и места жительства на территории города, а также то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности», — добавили в ОПС и уточнили, что суд следствию отказал, избрав всем обвиняемым домашний арест по 26 декабря.

До этого времени обвиняемым запрещено общаться с любыми лицами, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет.

«Попов, Феофанова, Суровенко и Медведева были освобождены из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ГКДЦ №1 оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата — бария, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование желудочно-кишечного тракта, в результате этих действий скончались. Еще порядка 20 человек получили ущерб здоровью.