Минск, 27 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Несмотря на проблемы в экономике, связанные с санкциями Запада, правительство Белоруссии планирует рост ВВП в следующем году на 3,8%. Об этом заявил премьер-министр БелоруссииРоман Головченко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 3,8%. Задача непростая, особенно в условиях санкционного беспредела, разрушенных экономических связей, разбалансировки и продолжающейся перестройки рынков», — заявил Роман Головченко.

Достигать такую высокую для нынешнего состояния белорусской экономики планку в правительстве хотят с помощью «напряжения во всей системе».

«Прирост промышленного производства на 2,4% должен обеспечить выход на максимальные объемы выпуска промышленной продукции за последние десять лет», — сказал премьер-министр.

По его словам, самыми чувствительными задачами на будущий год будут инвестиции, экспорт и инфляция. При этом инвестиции белорусская власть хочет нарастить до уровня 20% к ВВП.

Как сообщалоИА REGNUM, в январе-августе экономика Белоруссии просела на 4,9%. Изначально власти рассчитывали на рост ВВП в 2022 году на 2,9%.