Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Сенат США проведет 27 сентября первое голосование по поводу выделения средств для избежания временной остановки работы правительства, пока Конгресс продолжает обсуждать законопроекты о финансировании правительства на следующий финансовый год, сообщает Reuters.

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Демократическая партия президента США Джо Байдена в данный момент контролируют обе палаты Конгресса и пытается всеми силами избежать частичного закрытия правительства в преддверии промежуточных выборов 8 ноября.

Законодатели обсуждают закон, который продлевает финансирование правительства до 16 декабря, а также предусматривает выделение еще $12,3 млрд киевскому режиму, рассказала председатель комитета по ассигнованиям палаты представителей Роза ДеЛауро.

Речь идет о новом военном и экономическом спонсировании Киева. Кроме того, в случае принятия законопроекта, Байден получит право предоставить Киеву избыточное оружие из американских запасов на $3,7 млрд.