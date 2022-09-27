Казань, , 17:50 — REGNUM В неуплате более 80 млн рублей налогов признали виновным 46-летнего генерального директора казанского предприятия. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Колония Sledcomrf.ru

В период с 2015 по 2017 годы подсудимый внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 37 контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 80 млн рублей.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество предприятия наложен арест на сумму 120 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 18,3 млн рублей. Свою вину он не признал, но частично возместил ущерб, заплатив 1,8 млн рублей.

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