Викуловский район, Тюменская область, 27 сентября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Тюменской области из нескольких десятков человек подлежащих частичной мобилизации из Викуловского и Сорокинского районов сформировали два отряда для отправки в сборный пункт. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Опыт есть, так как проходил срочную службу в войсках национальной гвардии в Москве. Пришло мобилизационное предписание, позвонил, уточнил, сказали, что я есть в списках. Это долг, я обязан. Все хорошо, не нервничаю и не переживаю», — отметил мобилизованный Денис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация согласно указу президента России Владимир Путин.