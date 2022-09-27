Ярославль, 27 сентября 2022, 17:57 — REGNUM В Ярославской области подрядчику ООО «ДЭП-57», который на трассе Некрасовское — Малые Соли укладывал асфальт в грязь, выдали предписание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.
О том, что асфальт укладывается в грязь и лужи, рассказал местный житель. Власти поблагодарили его «за бдительность» и подчеркнули, что основной целью является качество работ.
В случае несоответствия асфальта стандартам качества, подрядчик будет обязан переделать дорогу за свой счёт.
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