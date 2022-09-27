Ярославль, 27 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Ярославской области подрядчику ООО «ДЭП-57», который на трассе Некрасовское — Малые Соли укладывал асфальт в грязь, выдали предписание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.

ИА REGNUM Дорога Некрасовское — Малые Соли

О том, что асфальт укладывается в грязь и лужи, рассказал местный житель. Власти поблагодарили его «за бдительность» и подчеркнули, что основной целью является качество работ.

«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, следующий этап — укладка нижнего и верхнего. В настоящее время работы, связанные с укладкой асфальтобетонного покрытия, не приняты и не оплачены. Приёмка будет производиться после получения положительного заключения лабораторного контроля качества выполненных работ», — рассказали в департаменте дорожного хозяйства.

В случае несоответствия асфальта стандартам качества, подрядчик будет обязан переделать дорогу за свой счёт.