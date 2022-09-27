Гомель, Белоруссия, , 20:45 — REGNUM В Гомельском областном суде начался закрытый процесс по делу «рельсовых партизан» из белорусского Светлогорска. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Подсудимые — политзаключенные жители Светлогорска Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун, которые обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма), ч. 1 ст. 356 (Измена государству) ч. 2 и 4 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч. 3 ст. 361 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем).

По версии следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 года партизаны сожгли релейный шкаф на ж/д станции «Жердь — Останковичи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудника Витебской дистанции сигнализации и связи Сергея Коновалова приговорили к 15 годам колонии усиленного режима. Он планировал выведение из строя системы, обеспечивающие безопасность железнодорожного движения.