Вологда, , 17:43 — REGNUM В Вологде под звуки марша отправили в Кострому очередной автобус с мобилизованными в Вооруженные силы РФ. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Мэр Вологды Сергей Воропанов провожает мобилизованных в учебную часть https://t.me/telegamera

«В Костроме парни пройдут подготовку и будут направлены в места службы. Одни пришли по повестке, другие по зову сердца. Объединяет их одно — это настоящие патриоты и защитники. Проводили парней вместе с родными и близкими, пожелали скорейшего возвращения домой. Передал каждому из них сухпайки в дорогу и на первое время — хлеб, консервы, сгущенка. Договорились, что при необходимости, окажем помощь и поддержку семьям ребят», - сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области план по мобилизации выполнен на 36,6%.