Санкт-Петербург, 27 сентября 2022, 17:59 — REGNUM В Ленинградской области отменили мобилизацию 19 жителей региона, сообщил 27 сентября губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, на очередном заседании региональной комиссии по частичной мобилизации были рассмотрены обращения, жалобы как самих мобилизованных, так и их ближайших родственников.
«В рамках рассмотрения было принято решение по 19 призывникам аннулировать повестки по призыву и направить обратно домой», — сообщил Дрозденко, уточнив, что основаниями для решения комиссии стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четыре и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и другое.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. В ходе встреч с родственниками призывников представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.
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